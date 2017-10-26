ВАДА: в 2016 году положительных допинг-проб было взято больше, чем в 2015

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) на своем официальном сайте опубликовало отчет, в котором собраны результаты тестирования образцов допинг-проб спортсменов за 2016 год. Данный отчет показывает, что в 2016 году положительных допинг-проб было взято больше, чем в 2015.

В 2016 году положительными оказались 4822 пробы из 300 565 взятых. В 2015 году положительными были 3809 проб из 303 369.