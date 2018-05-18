ВАДА утвердило ежегодное увеличение бюджета

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) утвердил увеличение бюджета организации ежегодно на 8 процентов в течение следующих четырех лет (с 2019 по 2022 год), информирует пресс-служба организации. Заседание совета учредителей ВАДА прошло вчера в Монреале. Отметим, что бюджет ВАДА в 2018 году был 32 миллиона долларов.

Совет также обсудил предложение вице-президента организации Линды Хофстад Хеллеланд провести независимый анализ антидопинговой системы в связи с российским допинговым скандалом.

- В ноябре 2017 года совету было представлено детальное предложение, - отметил президент ВАДА Крейг Риди. - Оно заключало в себя финансовые и человеческие ресурсы, необходимые, чтобы соответствовать ожиданиям совета и всех заинтересованных сторон.

Поэтому эти финансовые обязательства от правительств и спортивного движения воодушевляют и являются подтверждением проделанной работы и доказательством доверия к способности агентства выполнять миссию по защите "чистого" спорта".