ВАДА установило имена спортсменов, связанных с "делом доктора Фуэнтеса", но не может их огласить

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) установило имена спортсменов, воспользовавшихся услугами клиники доктора Эуфемиано Фуэнтеса, утверждает AS. Тем не менее, ВАДА не может использовать эту информацию в связи с возможными судебными исками со стороны спортсменов.

Напомним, в мае 2006 года в клинике доктора Эуфемиано Фуэнтеса в ходе обыска были изъяты 211 пакетов крови спортсменов, которые пользовались услугами специалиста. Фуэнтес был обвинен в создании допинговой сети, однако пакеты с анализами, где имена спортсменов не были указаны, но содержались закодированные этикетки, не были вскрыты.

В рамках дела против Фуэнтеса в 2013 году суд постановил вскрыть пакеты для анализа, однако апелляции не дали хода этому решению. Но и уничтожать пакеты не стали. Летом прошлого года мадридский суд решил отправить их в распоряжение ВАДА и Национального олимпийского комитета Италии. В связи со скандалом упоминались имена Алехандро Вальверде, Ивана Бассо и Яна Ульриха.