ВАДА снабдит МОК, МПК и все международные организации доказательствами из доклада Макларена

ВАДА по итогам второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена передаст МОК, МПК и международным спортивным организациям информацию о потенциальных нарушителях антидопинговых правил. Об этом сообщается в сообщении организации.

– Команда, проводившая расследование, снабдила ВАДА доказательными базами на каждого спортсмена в алфавитно-цифровом коде, – говорится в заявлении ВАДА. – Начиная с сегодняшнего дня ВАДА передаст эти базы международным федерациям, спортсмены которых числятся в докладе, а также передаст эти базы МОК, МПК и другим относящимся к делу организациям.

Имея в своем распоряжении эти базы, организации будут ответственны за анализ доказательств по каждому делу. В дальнейшем они (организации) должны определить, достаточно ли доказательств для того, чтобы проводить дальнейшее расследование.

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