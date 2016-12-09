ВАДА снабдит МОК, МПК и все международные организации доказательствами из доклада Макларена

ВАДА по итогам второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена передаст МОК, МПК и международным спортивным организациям информацию о потенциальных нарушителях антидопинговых правил. Об этом сообщается в сообщении организации.
– Команда, проводившая расследование, снабдила ВАДА доказательными базами на каждого спортсмена в алфавитно-цифровом коде, – говорится в заявлении ВАДА. – Начиная с сегодняшнего дня ВАДА передаст эти базы международным федерациям, спортсмены которых числятся в докладе, а также передаст эти базы МОК, МПК и другим относящимся к делу организациям.
Имея в своем распоряжении эти базы, организации будут ответственны за анализ доказательств по каждому делу. В дальнейшем они (организации) должны определить, достаточно ли доказательств для того, чтобы проводить дальнейшее расследование.
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sergey.v1968
Как вообще можно декларировать о том, что "есть доказательная база на каждого (подозреваемого) спортсмена", но при этом будет передана "информация" федерации, а та сама будет решать, достаточно ли собрано доказательств? Бред сивой кобылы
17:56
shpasic
почему за докозательства будут ответственны федерации, если расследование проводилось без них?
17:20