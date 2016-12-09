17:07 | ДОПИНГ

ВАДА снабдит МОК, МПК и все международные организации доказательствами из доклада Макларена

0
0
0
2

ВАДА по итогам второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена передаст МОК, МПК и международным спортивным организациям информацию о потенциальных нарушителях антидопинговых правил. Об этом сообщается в сообщении организации.

– Команда, проводившая расследование, снабдила ВАДА доказательными базами на каждого спортсмена в алфавитно-цифровом коде, – говорится в заявлении ВАДА. – Начиная с сегодняшнего дня ВАДА передаст эти базы международным федерациям, спортсмены которых числятся в докладе, а также передаст эти базы МОК, МПК и другим относящимся к делу организациям.

Имея в своем распоряжении эти базы, организации будут ответственны за анализ доказательств по каждому делу. В дальнейшем они (организации) должны определить, достаточно ли доказательств для того, чтобы проводить дальнейшее расследование.

Новый судный день для России. Live! 
Все подробности – в трансляции "СЭ"

Опрос

Верите ли вы профессору Макларену, обвинившему Россию в беспрецедентных допинговых махинациях?
голосовать
0
0
0
2
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

Попутали Господа с Госдепом...

Видео: Ученые исследовали таинственные черепа, найденные в сундуке...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

sergey.v1968

Как вообще можно декларировать о том, что "есть доказательная база на каждого (подозреваемого) спортсмена", но при этом будет передана "информация" федерации, а та сама будет решать, достаточно ли собрано доказательств? Бред сивой кобылы

17:56

shpasic

почему за докозательства будут ответственны федерации, если расследование проводилось без них?

17:20

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ