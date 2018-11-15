ВАДА: "Ситуация, что не получим доступ к данным лаборатории в Москве в срок, исключена"

Глава ВАДА Крэйг Риди на пресс-конференции в Баку отметил, что организация имеет письменные гарантии от российских властей о получении доступа к данным московской лаборатории в срок до 31 декабря. По его словам, ситуация с неполучением данных в срок исключена.

Напомним, исполком ВАДА 20 сентября вернул Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) соответствие кодексу при условии, что до конца года эксперты ВАДА получат доступ к данным проверки допинг-проб московской лаборатории. В случае невыполнения условий ВАДА Российское антидопинговое агентство будет снова лишено статуса соответствия.

- У нас есть письменные гарантии со стороны российских властей, что это будет сделано. Они приняли срок - до 31 декабря, - приводит слова Риди "РИА Новости". - Я считаю, что ситуация, при которой вариант того, что мы не закроем эту тему в срок, исключен. Нынешние шаги разрешат ту ситуацию, которая сейчас существует. Когда будет предоставлен доступ к лаборатории, можно будет признать, что все требования выполнены, и мы будем работать с РУСАДА так же, как и со всеми остальными антидопинговыми агентствами.