ВАДА: РУСАДА многое сделало на пути к восстановлению

Генеральный директор ВАДА Роб Келер заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проделало большую работу по восстановлению своего членства в организации.

– РУСАДА многое сделало на пути к восстановлению членства в ВАДА, – цитирует ТАСС Келера. – Много работы еще предстоит сделать, но РУСАДА справляется. Мы увидели очень быструю реакцию со стороны России - были изменения с учетом требований и пожеланий. Большая часть работы проделана, но многое еще впереди. РУСАДА наняла новый персонал, который обучается людьми из UKAD.

Также сообщается, что ВАДА получила порядка 60 сообщений от своих информаторов в рамках программы поддержки "Speak Up!". Это приложение, доступное для скачивания на мобильные устройства, было запущено в марте, чтобы любой мог сообщить о нарушениях антидопинговых правил.

Напомним, независимая комиссия ВАДА в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, после чего была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории, а также вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу ВАДА. На сегодняшний день РУСАДА до сих пор не восстановлено в своих правах.