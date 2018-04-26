ВАДА: россияне заняли шестое место по числу нарушений антидопинговых правил в 2016 году

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало данные за 2016 год, согласно которым россияне нарушали антидопинговые правила 69 раз, это шестой результат среди всех стран. Лидируют в рейтинге итальянцы, которые попались 147 раз, французы (86) и американцы (76).

В общей сложности ВАДА зафиксировала 1595 случаев применения допинга у представителей 117 стран в 112 видах спорта. Больше всего нарушений обнаружено в легкой атлетике – 205. На втором месте бодибилдинг (183) и велоспорт (165).

– В то время как обнаружение допинга на допинг-тестах во время и вне соревнований продолжает оставаться на критическом уровне, расследовательская работа становится все более важной, поскольку мы стараемся защитить чистых спортсменов по всему миру, – цитирует официальный сайт ВАДА президента организации Крейга Риди.

ВАДА опубликовала уже четвертый ежегодный отчет об антидопинговых нарушений. Ранее были обнародованы данные за 2013, 2014, и 2015 года.