20:36 | ДОПИНГ

ВАДА решило, что московской лаборатории не нужен независимый консультант

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Испанский независимый консультант Всемирного антидопингового агентства Ксавье де ла Торре, который должен был работать в московском антидопинговом центре, так и не приступил к работе по решению ВАДА. Испанец должен был помочь московскому антидопинговому центру в процессе получения новой аккредитации. В апреле ВАДА отозвало аккредитацию лаборатории по причине несоблюдения центром международных антидопинговых стандартов.

– Должен был приехать независимый консультант, испанец Ксавье де ла Торре, – приводит "Р-Спорт" слова исполняющей обязанности главы центра Марины Дикунец. – Это обсуждалось, но после выхода отчета независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена ВАДА решило, что он не должен сюда приезжать.

Мы находимся в очень подвешенном состоянии. По всей видимости, как мне кажется, должно возобновить работу РУСАДА, и его легитимность, прозрачность в плане антидопинговой программы (должна быть восстановлена), и только после этого будет рассматриваться вопрос о лаборатории. Мы периодически списываемся с нашими кураторами из ВАДА, но пока однозначного ответа на вопрос, когда и на что нам рассчитывать, к сожалению, нам не дали.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20160929/1103277938.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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spetrov

А вы и дальше под них подстраивайтесь, вас и дальше мурыжить будут. По любому поводу. Вернее, по любому его отсутствию.

20:46

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