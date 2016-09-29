ВАДА решило, что московской лаборатории не нужен независимый консультант

Испанский независимый консультант Всемирного антидопингового агентства Ксавье де ла Торре, который должен был работать в московском антидопинговом центре, так и не приступил к работе по решению ВАДА. Испанец должен был помочь московскому антидопинговому центру в процессе получения новой аккредитации. В апреле ВАДА отозвало аккредитацию лаборатории по причине несоблюдения центром международных антидопинговых стандартов.

– Должен был приехать независимый консультант, испанец Ксавье де ла Торре, – приводит "Р-Спорт" слова исполняющей обязанности главы центра Марины Дикунец. – Это обсуждалось, но после выхода отчета независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена ВАДА решило, что он не должен сюда приезжать.

Мы находимся в очень подвешенном состоянии. По всей видимости, как мне кажется, должно возобновить работу РУСАДА, и его легитимность, прозрачность в плане антидопинговой программы (должна быть восстановлена), и только после этого будет рассматриваться вопрос о лаборатории. Мы периодически списываемся с нашими кураторами из ВАДА, но пока однозначного ответа на вопрос, когда и на что нам рассчитывать, к сожалению, нам не дали.