ВАДА: рекомендации по письму спортивных властей РФ будут представлены на исполкоме

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) даст рекомендации относительно письма российских спортивных властей на исполкоме организации. Исполком ВАДА состоится 20 сентября. В мае президент агентства Крейг Риди по итогам совета учредителей организации сообщил, что комитет по соответствию ВАДА получил письмо от российских спортивных властей, которое может стать прорывом в процессе восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

"Ситуация вокруг соответствия РУСАДА была обсуждена в четверг на заседании комитета по соответствию в Монреале. Дело в том, что рекомендации комитета представляются и рассматриваются на исполкоме ВАДА. Содержание рекомендаций до заседания исполкома мы сообщить не можем", - приводит "Р-Спорт" заявление ВАДА.

Как заявлял министр спорта РФ Павел Колобков, российская сторона в письме в ВАДА приняла решения Международного олимпийского комитета (МОК) от 5 декабря 2017 года об отстранении ОКР и о выступлении "чистых" российских спортсменов на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом в статусе "спортсмены-олимпийцы из России". Министр также подчеркнул, что в России никогда не было государственной поддержки допинга.