ВАДА реформирует структуру управления организацией

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) согласился реформировать структуру управления организацией, что позволит сделать ее работу более независимой и прозрачной, информирует ТАСС. Намерение начать процесс реформирования было принято в четверг на заседании совета учредителей ВАДА в Баку.

Разработкой предложений по реформированию структуры управления ВАДА последние два года занималась специальная комиссия. Согласно озвученной рекомендации, будет изменена процедура формирования состава исполкома ВАДА. В него по-прежнему будут входить по шесть представителей от спортивного сообщества и государств, однако к ним добавятся еще два человека, которые будут иметь независимый статус.

При этом глава ВАДА лишится членства в исполкоме организации, на заседаниях он сможет присутствовать только в качестве наблюдателя.

Также предполагается, что президент ВАДА не будет иметь должностей в других организациях, чтобы исключить возможный конфликт интересов. По этой причине предлагается отказаться от ротации при выборе главы ВАДА, которая сейчас требует, чтобы президентский пост поочередно занимали представители правительств и спортивного движения.

Во время обсуждения этого вопроса в Баку несколько представителей совета учредителей отметили необходимость включения в состав исполкома спортсменов, чтобы те тоже имели право голоса.

Окончательный вариант предложений по реформированию управления ВАДА будет сформирован к следующему заседанию совета учредителей, которое пройдет в мае в Монреале. Предполагается, что новые правила вступят в силу уже после выборов нового руководства ВАДА, которые пройдут 7 ноября 2019 года.