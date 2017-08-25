ВАДА рассмотрит вопрос статуса РУСАДА 24 сентября

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) рассмотрит вопрос статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на заседании исполкома, которое пройдет 24 сентября в Париже, информирует пресс-служба организации.

Ранее независимый комитет ВАДА провел совещание, на котором рассматривалась реализация дорожной карты РУСАДА. В сентябре будут оглашены результаты данного совещания.

До этого ВАДА и независимый комитет по контролю за соответствием сообщили о том, что удовлетворены темпами изменений в РУСАДА, позволив организации самостоятельное проводить допинг-тестирование и его планирование.