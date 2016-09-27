ВАДА рассмотрит вопрос применения спортсменами препаратов от астмы

Медицинский и этический комитет ВАДА рассмотрят вопрос применения препаратов от астмы в спорте, сообщает NRK со ссылкой на представителя пресс-службы комитета Бена Николса. По его словам, ВАДА хочет запретить спортсменам принимать подобные препараты без серьезных на то оснований. Отметим, что ранее лыжник Мартин Йонсруд Сундбю был дисквалифицирован за нарушения при использовании препаратов от астмы. Также он лишился победы в Кубке мира-2014/15 и "Тур де Ски"-2015, а также призовых на общую сумму 131 275 франков.

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