ВАДА рассмотрит вопрос о новой программе защиты осведомителей в ноябре

Всемирное антидопинговое агентство 20 ноября в Глазго проведет совет учредителей, на котором начнется процесс разработки "дорожной карты" по выходу организации из кризиса. Предложение по реформированию ВАДА было выдвинут в августе на саммите в Копенгагене.

Кроме того, отдельно будет рассмотрен вопрос о новой программе защиты осведомителей ВАДА. Ранее некоторые участники организации призвали оказать помощь легкоатлетке Юлии Степановой, которая стала информатором ВАДА в деле о применении допинга российскими спортсменами.