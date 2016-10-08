02:45 | ДОПИНГ

ВАДА рассмотрит вопрос о новой программе защиты осведомителей в ноябре

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Всемирное антидопинговое агентство 20 ноября в Глазго проведет совет учредителей, на котором начнется процесс разработки "дорожной карты" по выходу организации из кризиса. Предложение по реформированию ВАДА было выдвинут в августе на саммите в Копенгагене.

Кроме того, отдельно будет рассмотрен вопрос о новой программе защиты осведомителей ВАДА. Ранее некоторые участники организации призвали оказать помощь легкоатлетке Юлии Степановой, которая стала информатором ВАДА в деле о применении допинга российскими спортсменами.

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