ВАДА провело аудит всех подразделений РУСАДА

Сотрудники Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) провели аудит всех подразделений Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Команда аудиторов ВАДА работала в РУСАДА с 27 по 29 сентября. Отчет аудиторов будет направлен в комитет ВАДА по соответствию кодексу организации, заседание которого состоится в конце октября 2017 года.

- Аудит прошел в рабочем режиме, проверяющим была представлена вся интересующая их информация. Более развернутых комментариев по этому событию РУСАДА не вправе сейчас давать, - цитирует ТАСС генерального директора РУСАДА Юрия Гануса.



