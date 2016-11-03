18:01 | ДОПИНГ

ВАДА против введения уголовной ответственности для спортсменов за допинг

0
0
0
 
Наказание за допинг становится не только спортивным.Уголовная ответственность для допингеров

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выступает против введения в странах закона об уголовной ответственности спортсменов за применение допинга, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Сегодня Госдума РФ приняла закон об уголовной ответственности за склонение спортсмена к употреблению допинга.

ВАДА не считает необходимым введение в странах законов об уголовной ответственности для спортсменов за употребление допинга. При этом агентство признает, что данные законы позволяют более эффективно выявлять распространителей запрещенных препаратов, в том числе среди вспомогательного персонала – когда есть угроза попасть в тюрьму, люди более активно сотрудничают с антидопинговыми организациями.

Напомним, что 9 ноября 2015 года ВАДА опубликовало итоги расследования деятельности Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), московской антидопинговой лаборатории, Российского антидопингового агентства и Минспорта РФ, в отношении официальных лиц и спортсменов был выдвинут ряд обвинений.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3758015

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ