ВАДА против введения уголовной ответственности для спортсменов за допинг

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выступает против введения в странах закона об уголовной ответственности спортсменов за применение допинга, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Сегодня Госдума РФ приняла закон об уголовной ответственности за склонение спортсмена к употреблению допинга.

ВАДА не считает необходимым введение в странах законов об уголовной ответственности для спортсменов за употребление допинга. При этом агентство признает, что данные законы позволяют более эффективно выявлять распространителей запрещенных препаратов, в том числе среди вспомогательного персонала – когда есть угроза попасть в тюрьму, люди более активно сотрудничают с антидопинговыми организациями.

Напомним, что 9 ноября 2015 года ВАДА опубликовало итоги расследования деятельности Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), московской антидопинговой лаборатории, Российского антидопингового агентства и Минспорта РФ, в отношении официальных лиц и спортсменов был выдвинут ряд обвинений.