09:03 | ДОПИНГ

ВАДА проинформировано о назначении Исинбаевой главой наблюдательного совета РУСАДА

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ВАДА получило уведомление о назначении двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой на пост главы наблюдательного совета РУСАДА, сообщает ТАСС. Она была избрана на должность единогласно.

 
Елена ИСИНБАЕВА.Исинбаева занялась борьбой с допингом

В ВАДА отметили, что будут обращаться по проблемам восстановления статуса РУСАДА напрямую к российским властям. 

"Мы рассчитывали на консультации по важным вопросам, таким как круг обязанностей совета, а также основной структуре агентства до публичного оглашения имен на эти должности в соответствии с одним из основных требований дорожной карты, предоставленной РУСАДА в ноябре", - пояснили в ВАДА. 

ВАДА на основании отчета независимой комиссии под руководством Дика Паунда признал РУСАДА несоответствующим своему кодексу и приостановил деятельность российского агентства. 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3852176

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