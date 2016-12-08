ВАДА проинформировано о назначении Исинбаевой главой наблюдательного совета РУСАДА

ВАДА получило уведомление о назначении двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой на пост главы наблюдательного совета РУСАДА, сообщает ТАСС. Она была избрана на должность единогласно.

В ВАДА отметили, что будут обращаться по проблемам восстановления статуса РУСАДА напрямую к российским властям.

"Мы рассчитывали на консультации по важным вопросам, таким как круг обязанностей совета, а также основной структуре агентства до публичного оглашения имен на эти должности в соответствии с одним из основных требований дорожной карты, предоставленной РУСАДА в ноябре", - пояснили в ВАДА.

ВАДА на основании отчета независимой комиссии под руководством Дика Паунда признал РУСАДА несоответствующим своему кодексу и приостановил деятельность российского агентства.