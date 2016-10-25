ВАДА призывает не пускать на Олимпиаду атлетов с допинговой историей

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) призывает отменить презумпцию невиновности и запретить спортсменам, имеющим допинговую историю, выступать на международных соревнованиях. Об этом сообщил эксперт ВАДА Питер Николсон на семинаре в Москве.

– Руководители федераций должны быть готовы к тому, что спортсмены, имеющие допинговую историю в прошлом, не будут иметь возможности выступать на международных соревнований, – цитирует ТАСС Николсона. – На мой взгляд, это хороший стимул. МОК может ввести подобное правило и на следующих Олимпийских играх.

Николсон, а также литовка Ева Лукосюте-Станикуниене являются независимыми экспертами от ВАДА, которые работают в России для восстановления статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Перед Играми в Рио-де-Жанейро Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил одним из правил допуска российских спортсменов к соревнованиям отсутствие в прошлом "допинговой" истории. Позднее несколько российских спортсменов, в том числе пловчиха Юлия Ефимова и велогонщица Ольга Забелинская, были допущены к Играм, выиграв иски в Спортивном арбитражном суде (CAS).