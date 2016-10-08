Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) признало рекомендации Олимпийского саммита, который прошел в Лозанне. По его итогам были сформулированы основные требования к процессу реформирования ВАДА.

- ВАДА приветствует все конструктивные предложения, которые направлены на укрепление чистого спорта, - цитирует Риди пресс-служба ВАДА. - Саммит - одна из остановок на пути к укреплению позиций ВАДА и мировой системы борьбы с допингом. Рекомендации будут рассматриваться среди других предложений, полученных от заинтересованных сторон по таким вопросам, как управление и финансирование ВАДА, а также применение наказаний за несоответствие кодексу ВАДА.