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ВАДА признало подлинность документов о снятии обвинений с 95 российских спортсменов


 
Ричард МАКЛАРЕН.95 из 96 россиян оправданы! Федерации не согласны с докладом Макларена

Президент ВАДА Крейг Риди признал подлинность документов, на основании которых The New York Times сообщил о снятии обвинений с российских спортсменов.

Сегодня издание опубликовало письмо гендиректора ВАДА Оливье Ниггли, согласно которому 95 российских атлетов, фигурировавшие в расследовании Ричарда Макларена, оправданы за недостатком доказательств.

- Статья The New York Times основана на документах, которые распространялись среди членов исполкома ВАДА перед закрытым заседанием, которое пройдет в Париже через две недели, - цитирует ТАСС Риди. - Это связано с расследованиями международных федераций в отношении лиц, которые упоминаются в докладе Макларена.

Федерации рассмотрели доказательства и решили, что не могут доказать нарушения антидопинговых правил.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4559484

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