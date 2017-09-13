ВАДА признало подлинность документов о снятии обвинений с 95 российских спортсменов

Президент ВАДА Крейг Риди признал подлинность документов, на основании которых The New York Times сообщил о снятии обвинений с российских спортсменов.

Сегодня издание опубликовало письмо гендиректора ВАДА Оливье Ниггли, согласно которому 95 российских атлетов, фигурировавшие в расследовании Ричарда Макларена, оправданы за недостатком доказательств.

- Статья The New York Times основана на документах, которые распространялись среди членов исполкома ВАДА перед закрытым заседанием, которое пройдет в Париже через две недели, - цитирует ТАСС Риди. - Это связано с расследованиями международных федераций в отношении лиц, которые упоминаются в докладе Макларена.

Федерации рассмотрели доказательства и решили, что не могут доказать нарушения антидопинговых правил.