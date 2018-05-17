ВАДА признает необходимость сотрудничества с властями России в вопросе восстановления РУСАДА

Заместитель генерального директора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Роб Келер отметил, что организация признает необходимость сотрудничества с российскими властями в вопросе восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Напомним, РУСАДА было признано не соответствующим кодексу ВАДА в ноябре 2015 года, причиной стало расследование комиссии под руководством Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике.

- РУСАДА проделало большой путь к восстановлению. Работы еще много, но РУСАДА это признает, - цитирует ТАСС Келера. - В свою очередь ВАДА признает необходимость работы с РУСАДА и российскими властями. ВАДА продолжит плотное сотрудничество с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций и Международным паралимпийским комитетом.

Напомним, РУСАДА и ВАДА согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации. В июне прошлого года ВАДА объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства (UKAD).

Препятствием восстановлению РУСАДА являются два невыполненных критерия: Россия должна полностью признать выводы комиссии Ричарда Макларена о системном использовании допинга и предоставить доступ к пробам, которые опечатаны Следственным комитетом РФ в рамках расследования по уголовному делу.