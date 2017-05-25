ВАДА предложило Исинбаевой стать послом "чистого" спорта

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) предложило двукратной олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой стать послом "чистого" спорта в России, сообщает ТАСС. На имя легкоатлетки пришло официальное письмо с предложение посетить штаб-квартиру организации в Монреале. Отметим, что ВАДА еще никого не наделяло подобным статусом, поэтому неизвестно, какими будут полномочия Исинбаевой.

Напомним, что спортсменка, завершившая карьеру в прошлом году, возглавляла наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Но 31 мая она под давление ВАДА будет вынуждена покинуть этот пост, так как была выдвинута на этот пост по рекомендации Олимпийского комитета России (ОКР) и потому не может считаться независимым лицом.