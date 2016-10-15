ВАДА потратило более 2,5 миллиона долларов на расследование допинговых махинаций в России

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) потратило на расследование допинговых махинаций в России более 2,5 миллиона долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на генерального директора организации Оливье Ниггли. При этом отмечается, что средства для этих целей были потрачены из резервного фонда. По словам Ниггли, бюджет агентства, который на сегодняшний день составляет 30 миллионов долларов, необходимо увеличить по меньшей мере в два раза, чтобы повысить качество тестирования и расследований допинговых случаев.