ВАДА потратило 200 тысяч долларов на защиту от хакеров

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) потратило 200 тысяч долларов для защиты системы базы данных спортсменов АДАМС. Об этом сообщил глава финансовой комиссии организации Франческо Риччи-Битти. Напомним, хакерская группа Fancy Bears несколько месяцев назад взломала эту базу данных, после чего стали известны имена спортсменов, употреблявшие запрещенные препараты по терапевтическим исключениям.

- На защиту базы данных спортсменов потрачено 200 тысяч долларов, - цитирует Битти insidethegames.



Сегодня стало известно, что, по информации ВАДА, около одного процента спортсменов, выступавших на Олимпиаде 2016 года в Рио, использовали запрещенные препараты по терапевтическим исключениям. Всего таких атлетов было 143. В Играх в общей сложности приняли участие 11 303 спортсмена.