17:52 | ДОПИНГ

ВАДА потратило 200 тысяч долларов на защиту от хакеров

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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) потратило 200 тысяч долларов для защиты системы базы данных спортсменов АДАМС. Об этом сообщил глава финансовой комиссии организации Франческо Риччи-Битти. Напомним, хакерская группа Fancy Bears несколько месяцев назад взломала эту базу данных, после чего стали известны имена спортсменов, употреблявшие запрещенные препараты по терапевтическим исключениям. 

- На защиту базы данных спортсменов потрачено 200 тысяч долларов, - цитирует Битти insidethegames.

Сегодня стало известно, что, по информации ВАДА, около одного процента спортсменов, выступавших на Олимпиаде 2016 года в Рио, использовали запрещенные препараты по терапевтическим исключениям. Всего таких атлетов было 143. В Играх в общей сложности приняли участие 11 303 спортсмена.

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