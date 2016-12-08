ВАДА: последние приготовления перед докладом Макларена

9 декабря в Лондоне состоится презентация второй части доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В официальном аккаунте агентства в твиттере появился пост о том, что в отеле The St.Pancras Renaissance проходят последние приготовления перед выступлением канадского юриста.
Первая часть доклада Макларена была опубликована 18 июля этого года, после чего выступление олимпийской сборной России на Играх-2016 оказалось под угрозой. Паралимпийская команда России в полном составе пропустила Игры в Рио-де-Жанейро.
The St.Pancras Renaissance prepares to host final instalment of Professor McLaren's independent investigation tomorrow #wada @StPancrasRen pic.twitter.com/hdLkUfUAT6– WADA (@wada_ama) 8 декабря 2016 г.