ВАДА подтвердило получение письма от РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА​) выпустило пресс-релиз, в котором подтвердило, что РУСАДА присылало письмо перед исполкомом и советом учредителей в Монреале 16 и 17 мая. Независимому комитету по проверке соответствия было поручено рассмотреть данное письмо, высказать рекомендации относительно того, соответствует ли оно критериям, изложенным в медиа-релизе, а также пересмотреть статус РУСАДА и предложить рекомендации после следующего заседания, которое состоится 14 июня.

Секретное письмо россии в ВАДА. Что в нем говорится?