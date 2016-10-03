23:54 3 октября | ДОПИНГ

ВАДА подтвердило подлинность очередных документов, опубликованных хакерами

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ВАДА подтвердило подлинность своих документов, опубликованных сегодня хакерской группой Fancy Bears, сообщает официальный сайт организации. В документах называются спортсмены, употреблявшие запрешенные препараты, ссылаясь на терапевтическое заключение. В их число вошли 20 атлетов, включая олимпийских чемпионов Эмили Сибом, Алистера Браунли, Риэ Кането и других. 

Это уже шестой список спортсменов, выложенный хакерами после взлома системы ADAMS. В общей сложности в шесть списков входит 127 человек, среди которых один россиянин - боксер Миша Алоян.

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