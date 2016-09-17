ВАДА подтвердило подлинность очередных документов, обнародованных хакерами

ВАДА на своем официальном сайте подтвердило подлинность очередной части документов, опубликованных хакерской группой Fancy Bears, взломавшей базу данных антидопинговой системы ADAMS. Также агенство объявило о сотрудничестве с международными правоохранительными органами.

"В своих первых публикациях хакерская группа угрожала публикациями еще больше данных в течение долгого времени. Поэтому, к сожалению, это не является неожиданным, и мы должны быть готовы к другим публикациям. Все заинтересованные стороны должны знать, что представителями WADA проводятся консультации на самых высоких уровнях с международными правоохранительными органами, а также с ведущими экспертами в сфере кибербезопасности, чтобы гарантировать, что система ADAMS останется защищенной", - говорится в заявлении.