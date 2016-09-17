00:32 | ДОПИНГ

ВАДА подтвердило подлинность очередных документов, обнародованных хакерами

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Серена и Винус УИЛЬЯМС: что дальше?Кибератака на ВАДА. Играет ли Америка по правилам?

ВАДА на своем официальном сайте подтвердило подлинность очередной части документов, опубликованных хакерской группой Fancy Bears, взломавшей базу данных антидопинговой системы ADAMS. Также агенство объявило о сотрудничестве с международными правоохранительными органами.

"В своих первых публикациях хакерская группа угрожала публикациями еще больше данных в течение долгого времени. Поэтому, к сожалению, это не является неожиданным, и мы должны быть готовы к другим публикациям. Все заинтересованные стороны должны знать, что представителями WADA проводятся консультации на самых высоких уровнях с международными правоохранительными органами, а также с ведущими экспертами в сфере кибербезопасности, чтобы гарантировать, что система ADAMS останется защищенной", - говорится в заявлении.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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igorvasilevich

Да не было хакеров никак Вада сама допустила утечку данных. А так они все хранят в закрытой сети отключенного от глобальной сети.

02:43

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

и еще дайте нам пару десятков лямов на эти спецслужбы)).

01:47

aloveku

цинизм какой-то. да вас там всех разгонять надо, неужели в мире все загипнотизированы, какая-то конторка выдаёт абонементы для побед пиндосам да бритам, десятками, истерически отгоняет главных их конкурентов, и при этом еще какими то защитами от правды прикрываются. Блин, остановите этот мир, тут бежать надо...

01:00

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