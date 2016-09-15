ВАДА подтвердило подлинность документов, в которых фигурирует имя Алояна

Всемирной антидопинговое агентство (ВАДА) подтвердило подлинность второй группы документов, опубликованной хакерской группой Fancy Bears, которая взломала базы данных ВАДА. Заявление об этом размещено на официальном сайте агентства. В этих документах содержатся сведения о 25 спортсменах, применявших запрещенные препараты во время Олимпиады-2016 с ведома ВАДА.

Речь идет о 10 атлетах из США, пяти – из Германии, пяти – из Великобритании, по одному из Чехии, Польши, Дании, Румынии и России. 14 из них завоевали в Рио медали. В частности, российский боксер Миша Алоян, в допинг-пробе которого был обнаружен туаминогептан. Первый массив документов хакеры выложили 13 сентября. В них помимо прочего упоминались сестры Уильямс и гимнастка Симона Байлз.