06:35 | ДОПИНГ

ВАДА подтвердило подлинность документов, в которых фигурирует имя Алояна

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Всемирной антидопинговое агентство (ВАДА) подтвердило подлинность второй группы документов, опубликованной хакерской группой Fancy Bears, которая взломала базы данных ВАДА. Заявление об этом размещено на официальном сайте агентства. В этих документах содержатся сведения о 25 спортсменах, применявших запрещенные препараты во время Олимпиады-2016 с ведома ВАДА.

Речь идет о 10 атлетах из США, пяти – из Германии, пяти – из Великобритании, по одному из Чехии, Польши, Дании, Румынии и России. 14 из них завоевали в Рио медали. В частности, российский боксер Миша Алоян, в допинг-пробе которого был обнаружен туаминогептан. Первый массив документов хакеры выложили 13 сентября. В них помимо прочего упоминались сестры Уильямс и гимнастка Симона Байлз.

 

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Материалы сюжета: "Запрещенные" вещества для сестер Уильямс и Симоны Байлз


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