ВАДА подтвердило, что Исинбаева может стать послом "чистого" спорта в России

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подтвердило, что двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева может стать послом "чистого" спорта в России. ВАДА подчеркнуло, что вопрос наделения Исинбаевой этим статусом находится в компетенции российской стороны, поскольку самостоятельно наделять им агентство права не имеет.

– Если госпоже Исинбаевой достанется эта роль, она будет приглашена в штаб-квартиру ВАДА в Монреале для обсуждения возможных образовательных программ, направленных на продвижение "чистого" спорта в России, – цитирует ТАСС пресс-службу ВАДА.

Напомним, что Исинбаева, которая в прошлом году объявила о завершении карьеры, является членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), входит в исполком Олимпийского комитета России (ОКР) и занимает пост председателя наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Последнюю должность ей предстоит покинуть 31 мая, поскольку того требует ВАДА, которое совместно с российской стороной завершает процесс приведения РУСАДА в соответствие с международным кодексом. Дело в том, что Исинбаева была выдвинута на эту должность по рекомендации ОКР и потому не может считаться независимым лицом. Вместе с тем предполагается, что она продолжит работать в наблюдательном совете РУСАДА.