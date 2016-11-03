17:45 | ДОПИНГ

ВАДА поддерживает введение в России ответственности за склонение к допингу

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Наказание за допинг становится не только спортивным.Уголовная ответственность для допингеров

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) поддерживает введение в России уголовной ответственности за склонение спортсмена к употреблению допинга, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Сегодня Госдума РФ приняла закон об уголовной ответственности за склонение спортсмена к употреблению допинга.

ВАДА и все антидопинговое сообщество призывают правительства стран вводить законы, которые бы содержали меры ответственности тех, кто занимается незаконным оборотом и распространением запрещенных препаратов, тех, из чьих рук данные субстанции попадают в руки спортсменов. Введение подобных законов показывает, что страны признают Всемирный антидопинговый кодекс.

Напомним, что в настоящий момент работа Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и московской антидопинговой лаборатории приостановлена в связи с их несоответствием кодексу ВАДА.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3757952

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