ВАДА поддержало решение ЕСПЧ оставить в силе обязанность информирования о местонахождении

ВАДА на своем официальном сайте поддержало решение ЕСПЧ оставить в силе правило, по которому спортсмены обязаны информировать агентство о своем местонахождении. Ранее бывшая французская велогонщица Жанни Лонго подала в ЕСПЧ жалобу с просьбой отменить это правило, поскольку оно нарушает статью 8 (право на уважение частной и семейной жизни человека) Европейской конвенции о правах человека.

Тем не менее, ЕСПЧ отклонил жалобу, постановив, что правило введено в общественных интересах, а его отмена приведет к увеличению случаев употребления допинга.

Спортсмены обязаны информировать ВАДА о своем местонахождении для того, чтобы допинг-офицеры могли в любой момент провести внеплановое тестирование.

- Внеплановый допинг-контроль проводится без уведомления спортсменов и потому является одним из самых мощных средств сдерживания и обнаружения допинга, - сказал гендиректор ВАДА Оливье Ниггли.