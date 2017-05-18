ВАДА планирует восстановить работу лаборатории в ЮАР

Директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по науке Оливье Рабин подчеркнул, что организация планирует открыть лабораторию в Кении, а также в ближайшее время восстановить работу лаборатории в Блумфонтейне (ЮАР).

- Есть проект по развертыванию лаборатории в Кении, работа уже идет, - приводит ТАСС слова Рабина. - Кроме того, в Блумфонтейне скоро будет восстановлена работа нашей лаборатории. Есть ряд проблем, которые задерживают этот процесс.

В мае прошлого года ВАДА приостановило работу антидопинговой лаборатории в Блумфонтейне. С этого момента лаборатории в ЮАР было запрещено проводить любую деятельность, связанную с анализами мочи и крови спортсменов. Для восстановления лаборатория в Блумфонтейне должна предпринять меры по исправлению несоответствий, выявленных в ходе проверки качества работы.