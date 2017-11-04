ВАДА отстранит парижскую лабораторию на 6 месяцев

ВАДА продлит приостановку аккредитации парижской антидопинговой лаборатории на шесть месяцев, сообщает пресс-служба агентства. В конце сентября были выявлены проблемы с допинг-пробами 80 бодибилдеров, после чего ВАДА временно отстранила лабораторию.

На время отстранения все образцы, которые были сделаны в Париже, передаются в любую другую лабораторию, которая имеет аккредитацию ВАДА. Кроме того, срок лишения аккредитации может быть продлен еще на 6 месяцев, если нарушения не будут устранены.