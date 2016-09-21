ВАДА: "Организация не несет ответственности за допинговые нарушения в России"

Президент ВАДА Крейг Риди считает, что организация не несет ответственности за допинговые нарушения, которые происходят в России. Об этом говорится в заявлении президента, опубликованном на официальном сайте ВАДА.

– ВАДА не несет ответственность за то, что происходит в России. В организации все сделали правильно, опираясь на два расследования, имея необходимые доказательства, вынесли решение. Однако исполком ВАДА не рекомендовал МОК отдавать право допуска россиян на Олимпиаду международным федерациям, – сказал Риди.

Ранее появилась информация, что структура (ВАДА) может претерпеть серьезные изменения из-за призывов к отстранению сборной России от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Организация подверглась критике со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).