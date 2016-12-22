19:23 22 декабря | ДОПИНГ

ВАДА опубликовало список запрещенных препаратов на 2017 год

0
0
0
6

ВАДА на своем официальном сайте опубликовало список запрещенных препаратов на 2017 год. Он вступает в силу с 1 января. Ознакомиться с перечнем запрещенных препаратов на английском языке можно по ссылке.

0
0
0
6
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

mobile_actor

ТИ получают все. И выдает их не ВАДА.

22:45 22 декабря

serenky25

Водка снова не попала. Высылаем.

20:36 22 декабря

Richter-00

Боярышника похоже нет, но есть инсулин (раздел S4. HORMONE AND METABOLIC MODULATORS. 5.2 Insulins and insulin-mimetics. См. стр. 5.) . Но есть же спортсмены-диабетчики. Что же делать им? Получать ТИ?

20:10 22 декабря

Тропическая гемангиома Мовсисяна

а где гематоген и аскорбинка? каждый русский на этой дряни сидит)))

19:42 22 декабря

shpasic

боярышник есть?

19:41 22 декабря

tryam

толку публиковать, когда "свои" получать очередные ТИ :))))

19:36 22 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ