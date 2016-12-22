ВАДА опубликовало список запрещенных препаратов на 2017 год

ВАДА на своем официальном сайте опубликовало список запрещенных препаратов на 2017 год. Он вступает в силу с 1 января. Ознакомиться с перечнем запрещенных препаратов на английском языке можно по ссылке.
ВАДА на своем официальном сайте опубликовало список запрещенных препаратов на 2017 год. Он вступает в силу с 1 января. Ознакомиться с перечнем запрещенных препаратов на английском языке можно по ссылке.
mobile_actor
ТИ получают все. И выдает их не ВАДА.
22:45 22 декабря
serenky25
Водка снова не попала. Высылаем.
20:36 22 декабря
Richter-00
Боярышника похоже нет, но есть инсулин (раздел S4. HORMONE AND METABOLIC MODULATORS. 5.2 Insulins and insulin-mimetics. См. стр. 5.) . Но есть же спортсмены-диабетчики. Что же делать им? Получать ТИ?
20:10 22 декабря
Тропическая гемангиома Мовсисяна
а где гематоген и аскорбинка? каждый русский на этой дряни сидит)))
19:42 22 декабря
shpasic
боярышник есть?
19:41 22 декабря
tryam
толку публиковать, когда "свои" получать очередные ТИ :))))
19:36 22 декабря