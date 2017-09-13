ВАДА: около 300 допинг-проб с Олимпиады-2014 находятся на перепроверке

Около 300 допинг-проб участников Олимпийских игр-2014 в Сочи находятся на перепроверке, говорится в письме Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которое опубликовало издание The New York Times. Сейчас работу продолжают две комиссии МОК под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида. Первая занимается перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпиады-2014, вторая расследует информацию о государственном вмешательстве в антидопинговую систему России.

Ранее сообщалось, что МОК перепроверяет все пробы с Игр, изъятые из московской лаборатории.

Сегодня ВАДА прекратило расследование в отношении 95 россиян в связи с недостаточным количеством доказательств. Имена спортсменов не называются.