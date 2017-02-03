ВАДА объяснило неточности в докладе Макларена опечатками и неисправностями сайта

ВАДА выразило уверенность, что доклад Ричарда Макларена о допинге в российском спорте точный и обоснованный, несмотря на неточности, сообщает BBC. На основании доклада были временно отстранены от соревнований ряд российских атлетов, включая лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Их адвокат Христоф Вишеманн заявил, что в документах есть несоответствия между именами атлетов и их идентификационными кодами.
В ВАДА пояснили, что расхождения связаны с опечатками в именах и числах, а также технической неисправностью сайта. Отмечается, что ошибки были быстро устранены, и ВАДА неизвестно о каких-либо новых проблемах.
Амина
Более ленивого и тупого человека в ВАДА не смогли найти? Даже фальшивку толком не смог составить. Людей на основании этого липового доклада отстраняют от соревнований, а выявление неточностей ничего не меняет. К чему было утруждать себя этой бумажкой, если по сути международным спортивным организациям достаточно заявить, что русские им просто не нравятся, вот и все. Обычные законы им все равно не указ.
08:28
Буква Ё
Это заговор против России. Надеюсь, Трамп примет меры
20:06 3 февраля
30 лет за ЦСКА!
shpasic- А если че не так, уточнят у Псаки.)))))
18:05 3 февраля
30 лет за ЦСКА!
Странно, что "русских хакеров" в этих неточностях не обвинили. :-)))))
18:04 3 февраля
spetrov
Вот такой уровень подготовки доклада. Тяп-ляп.
16:44 3 февраля
Весёлый©
Слабаки, признают свои погрешности. Не то что русские спортсмены и чиновники: "допинг не употреблял", "медаль не верну", "это все политика и заговор супротив великой Россиюшки".
15:57 3 февраля
Союз Аполлонович
AZ Это просто ржачно)))). Нарушение совершил не Х, а У, не 25 февраля, а 15 ноября, но доклад точный)))). Макларена в институт имени Сербского на экспертизу на предмет вменяемости._________ Ну и заодно всю шарашкину контору под названием ВАДА)
15:39 3 февраля
shpasic
- какого цвета у тебя машина? - ты когда-нибудь закат видел? вот такой же, только зелёный!
15:32 3 февраля
RoyalHunter
-Говорят, ты в лотерею машину выиграл? -Ну почти так. Только не машину, а квартиру, и не в лотерею, а в карты. И не выиграл, а проиграл
15:27 3 февраля
AZ
Это просто ржачно)))). Нарушение совершил не Х, а У, не 25 февраля, а 15 ноября, но доклад точный)))). Макларена в институт имени Сербского на экспертизу на предмет вменяемости.
15:25 3 февраля
shpasic
доклад точный, несмотря на неточности)) в общем, если найдутся ещй "неточности", то подогнать не составит большого труда)
15:12 3 февраля