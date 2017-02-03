15:02 3 февраля | ДОПИНГ

ВАДА объяснило неточности в докладе Макларена опечатками и неисправностями сайта

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ВАДА выразило уверенность, что доклад Ричарда Макларена о допинге в российском спорте точный и обоснованный, несмотря на неточности, сообщает BBC. На основании доклада были временно отстранены от соревнований ряд российских атлетов, включая лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Их адвокат Христоф Вишеманн заявил, что в документах есть несоответствия между именами атлетов и их идентификационными кодами.

В ВАДА пояснили, что расхождения связаны с опечатками в именах и числах, а также технической неисправностью сайта. Отмечается, что ошибки были быстро устранены, и ВАДА неизвестно о каких-либо новых проблемах.

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Амина

Более ленивого и тупого человека в ВАДА не смогли найти? Даже фальшивку толком не смог составить. Людей на основании этого липового доклада отстраняют от соревнований, а выявление неточностей ничего не меняет. К чему было утруждать себя этой бумажкой, если по сути международным спортивным организациям достаточно заявить, что русские им просто не нравятся, вот и все. Обычные законы им все равно не указ.

08:28

Буква Ё

Это заговор против России. Надеюсь, Трамп примет меры

20:06 3 февраля

30 лет за ЦСКА!

shpasic- А если че не так, уточнят у Псаки.)))))

18:05 3 февраля

30 лет за ЦСКА!

Странно, что "русских хакеров" в этих неточностях не обвинили. :-)))))

18:04 3 февраля

spetrov

Вот такой уровень подготовки доклада. Тяп-ляп.

16:44 3 февраля

Весёлый©

Слабаки, признают свои погрешности. Не то что русские спортсмены и чиновники: "допинг не употреблял", "медаль не верну", "это все политика и заговор супротив великой Россиюшки".

15:57 3 февраля

Союз Аполлонович

AZ Это просто ржачно)))). Нарушение совершил не Х, а У, не 25 февраля, а 15 ноября, но доклад точный)))). Макларена в институт имени Сербского на экспертизу на предмет вменяемости._________ Ну и заодно всю шарашкину контору под названием ВАДА)

15:39 3 февраля

shpasic

- какого цвета у тебя машина? - ты когда-нибудь закат видел? вот такой же, только зелёный!

15:32 3 февраля

RoyalHunter

-Говорят, ты в лотерею машину выиграл? -Ну почти так. Только не машину, а квартиру, и не в лотерею, а в карты. И не выиграл, а проиграл

15:27 3 февраля

AZ

Это просто ржачно)))). Нарушение совершил не Х, а У, не 25 февраля, а 15 ноября, но доклад точный)))). Макларена в институт имени Сербского на экспертизу на предмет вменяемости.

15:25 3 февраля

shpasic

доклад точный, несмотря на неточности)) в общем, если найдутся ещй "неточности", то подогнать не составит большого труда)

15:12 3 февраля

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