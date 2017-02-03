ВАДА объяснило неточности в докладе Макларена опечатками и неисправностями сайта

ВАДА выразило уверенность, что доклад Ричарда Макларена о допинге в российском спорте точный и обоснованный, несмотря на неточности, сообщает BBC. На основании доклада были временно отстранены от соревнований ряд российских атлетов, включая лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Их адвокат Христоф Вишеманн заявил, что в документах есть несоответствия между именами атлетов и их идентификационными кодами.

В ВАДА пояснили, что расхождения связаны с опечатками в именах и числах, а также технической неисправностью сайта. Отмечается, что ошибки были быстро устранены, и ВАДА неизвестно о каких-либо новых проблемах.