ВАДА обвинило "политически мотивированную группу недоброжелателей" в давлении на РУСАДА

Представитель ВАДА заявил, что некая "маленькая, политически мотивированная группа недоброжелателей" дестабилизирует ситуацию с восстановлением РУСАДА. Ряд федераций и известных спортсменов ообвинили ВАДА в решении восстановить РУСАДА, которое, по из мнению, не выполнило критерии по восстановлению. Ранее стало известно, что агентства пошли на компромисс, и условия для возвращения лицензии РУСАДА были смягчены.

"Очевидно, что есть маленькая политически мотивированная группа недоброжелателей, которые с момента восстановления РУСАДА месяц назад стараются дестабилизировать всю антидопинговую программу, критикуя ВАДА, олимпийское движение и правительства стран, проголосовавших за восстановление РУСАДА. Эта координированная группа собрала вокруг себя вполне конкретных атлетов, преследующих свои интересы. Нужно оставить в стороне политические мотивы и признать, что Россия выполнила требования по восстановлению", - заявил представитель ВАДА.

РУСАДА было лишено лицензии в 2015 году на основании отчета комиссии ВАДА под руководством Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике.