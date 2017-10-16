ВАДА обсудит статус РУСАДА на заседании 16 ноября в Сеуле

ВАДА на своем официальном сайте подтвердило, что 16 ноября состоится заседание совета учредителей организации, на котором среди прочего будут обсуждаться вопросы восстановления РУСАДА. В рамках этого обсуждения совет изучит доклад рабочей группы и независимого комитета ВАДА по контролю за соответствием. В нем будут содержаться рекомендации по статусу РУСАДА.

Ранее независимый комитет отметил, что доволен темпами реформирования РУСАДА в соответствии с требованиями ВАДА. Внутри комитета результаты проверки РУСАДА будут обсуждаться 24 октября.