ВАДА обеспокоено решением CAS по российским спортсменам

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало пресс-релиз, в котором организация выражает обеспокоенность сегодняшним решением CAS удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов. ВАДА продолжает утверждать, что в России существовала система поддержки допинга.

"Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) с серьезной обеспокоенностью принимает решения Спортивного арбитражного суда (CAS), касающиеся Олимпийских игр 2014 года в Сочи, поддержать апелляции 28 российских спортсменов и отклонить апелляции 11 других по существу против МОК из-за нарушений антидопинговых правил, когда все 39 спортсменов были частью системной допинговой программы России.



ВАДА понимает, что это решение вызовет тревогу и разочарование среди спортсменов. Агентство поддерживает намерение МОК тщательно проанализировать эти решения и рассмотреть все варианты, в том числе призыв к Швейцарскому федеральному трибуналу.



Тот факт, что жалобы 11 спортсменов были отклонены CAS, подтверждает выводы комиссии МОК Шмида, которая была сформирована в июле 2016 года для расследования системных манипуляций с допинг-контролем в России. Эти манипуляции были обнаружены расследованием независимой комиссии Макларена.



Расследования Макларена, мандат которых состоял в том, чтобы подтвердить институционализированные манипуляции процессом допинг-контроля, были подтверждены еще раз. ВАДА не будет комментировать дальнейшие действия по этим решениям до тех пор, пока не увидит полное обоснование", - говорится в заявлении ВАДА.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне в четверг удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) на аннулирование результатов Олимпиады в Сочи-2014 и пожизненное отстранение от Игр. Россияне вернули себе завоеванные медали и право претендовать на участие в Олимпиаде, если МОК пригласит их в Пхенчхан. Еще 11 апелляций удовлетворено частично. Спортсмены не прощены, награды домашней Олимпиады им не вернут и на Игры они могут приехать только через четыре года.