ВАДА обеспокоено решением CAS по российским спортсменам

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало пресс-релиз, в котором организация выражает обеспокоенность сегодняшним решением CAS удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов. ВАДА продолжает утверждать, что в России существовала система поддержки допинга.
"Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) с серьезной обеспокоенностью принимает решения Спортивного арбитражного суда (CAS), касающиеся Олимпийских игр 2014 года в Сочи, поддержать апелляции 28 российских спортсменов и отклонить апелляции 11 других по существу против МОК из-за нарушений антидопинговых правил, когда все 39 спортсменов были частью системной допинговой программы России.
ВАДА понимает, что это решение вызовет тревогу и разочарование среди спортсменов. Агентство поддерживает намерение МОК тщательно проанализировать эти решения и рассмотреть все варианты, в том числе призыв к Швейцарскому федеральному трибуналу.
Тот факт, что жалобы 11 спортсменов были отклонены CAS, подтверждает выводы комиссии МОК Шмида, которая была сформирована в июле 2016 года для расследования системных манипуляций с допинг-контролем в России. Эти манипуляции были обнаружены расследованием независимой комиссии Макларена.
Расследования Макларена, мандат которых состоял в том, чтобы подтвердить институционализированные манипуляции процессом допинг-контроля, были подтверждены еще раз. ВАДА не будет комментировать дальнейшие действия по этим решениям до тех пор, пока не увидит полное обоснование", - говорится в заявлении ВАДА.
Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне в четверг удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) на аннулирование результатов Олимпиады в Сочи-2014 и пожизненное отстранение от Игр. Россияне вернули себе завоеванные медали и право претендовать на участие в Олимпиаде, если МОК пригласит их в Пхенчхан. Еще 11 апелляций удовлетворено частично. Спортсмены не прощены, награды домашней Олимпиады им не вернут и на Игры они могут приехать только через четыре года.
Основной
Допингово-лживое временно опять торжествует?...
09:51
Kortvv
Хороший образец лицемерия - "Тот факт, что жалобы 11 спортсменов были отклонены CAS, подтверждает выводы комиссии МОК Шмида" - 28 фактов обвинений были начисто отвергнуты, что подтверждает политизированность странного доклада некоего "профессора", построенного на одних показаниях беглого каторжника
09:32
regiment
интересно а почему 11 человек признали виновными? тут надо либо оправдывать всех, либо никого. что же там на самом деле?
09:32
rus_deutsch
Конечно обеспокоено... Было столько полномочий, что появилась уверенность в непогрешимости выводов, а потом появилась и небрежность - типа "зачем нам вообще доказательства, мы так считаем"... А тут - хлоп! - карты на стол, господа!
07:21
Dymanomashina
podarok21 "Lars Berger" ? Nu ty ne pi------------------------------------------------Это что еще за подарочек21 нам тут под дверь наложили??
06:35
Dymanomashina
Zico-wc Есть МОК и есть ВАДА, и это две совершенно разные организации, с разными задачами. И не надо их объединять во что-то целое. У России, в первую очередь проблема с ВАДА, а МОК -это всего лишь исполнитель, которого поставили перед фактом. Никаких олимпийских игр без МОК не будет, в отличие от ВАДА. 01:32-------------------------------------------------------------------------В том-то и дело, что теперь МОК и ВАДА - одна англо-американская организаця. Причем МОК смотрится еще глупее, чем ВАДА)
06:34
podarok21
"Lars Berger" ? Nu ty ne pidor? Ty by escho Siriyu s Chechneyey vspomnil.... Gde Sport i gde VOYNA... !!! EBANIY VATNIK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
03:09
Zico-wc
Есть МОК и есть ВАДА, и это две совершенно разные организации, с разными задачами. И не надо их объединять во что-то целое. У России, в первую очередь проблема с ВАДА, а МОК -это всего лишь исполнитель, которого поставили перед фактом. Никаких олимпийских игр без МОК не будет, в отличие от ВАДА.
01:32
ЛокоМотив
руководство МОК И ВАДА,освальд и макларен показали полное отсутствие профессионализма,на западе такое резюме чудовищно,проигравших неудачников там не любят,на это надо давить и добиваться их наказания,увольнения и отстранения
01:17
Serg19700
Не, ну Дукурус точно разоочерован.
01:07
Haiaxi
Вот как ВАДА искажает факты: "жалобы 11 спортсменов были ОТКЛОНЕНЫ CAS, что подтверждает выводы комиссии МОК Шмида". А на самом деле 11 апелляций УДОВЛЕТВОРЕНО частично.
00:53
NapoliFC
Разочарование среди спортсменов, ну да, разочарование в МОК и ВАДА:)
23:53 1 февраля
24 октября
Основное последствие сегодняшнего решения - будущая смена состава CAS на лояльный к MOC WADA USADA. Потому что для запада это конечно и хрен и редька в одном флаконе.
23:46 1 февраля
higagy
Независимая комиссия Макларена? Это что еще за новости?
23:44 1 февраля
AlCapone
Это они еще иски о защите чести не получили
23:39 1 февраля
Lars Berger
Миссия ОБСЕ так себя ведет на Донбассе. Один в один. Всё время обеспокоенность выражает... Но украм не забывает координаты наших позиций сдавать. Чрезвычайно порядочные люди. Алгоритм действий - идентичен. Вперед, Россия! Справимся и с этой бедой...
23:30 1 февраля