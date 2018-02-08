ВАДА – о лекарствах против астмы: "Ведем консультации"

Глава ВАДА Крейг Риди отметил, что в данный момент обсуждается внесение сальбутамола в список запрещенных веществ. Ранее СМИ сообщили, что для норвежских спортсменов на Игры-2018 в Коре привезут около 60 тысяч единиц лекартсв от астмы, включая сальбутамол. Перед этим на шведском телевидении вышел документальный фильм, обвиняющий норвежцев в систематическом использовании допинга.
- Многие лыжники принимают лекарство против астмы – в частности, сальбутамол. Какая позиция ВАДА по этому поводу?
- Мы как раз накануне говорили с президентом лыжной федерации. Его команда должна принять какое-то решение. Каждый год проводятся детальные консультации по поводу списка запрещенных субстанций. Конкретно по этой субстанции идет дискуссия прямо сейчас. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
usuns
ТИ разрешает на законных основаниях принимать запрещенные препараты. вы что думаете у норгов нет ТИ? они же все с детства больны астмой)
08:51
spetrov
А то прям неудобняк какой-то получается.
08:21
Valdis_75
С мельдонием то почему-то НИКАКИХ консультаций вы тв.ри не вели.
08:20
ФанФаныч
Норвежская лыжная миля. Новая единица измерения - миля+ сальбутамол
07:55
staerswimmer23
А консультации по лекарствам против гиперактивности и дефицита внимания они не ведут?
07:35
Весёлый©
Консультации они ведут! Сталина на вас нет!
06:57
SpaMan
Толи дело мелдоний
06:55
alekstsm
Вчера было 6 тысяч, сегодня стало 60 тысяч, завтра будет 600 тысяч доз?
06:45
Vizioso
В ряды паралимпийцев перевести несчастных астматиков - и всё. Пусть соревнуются с равными себе.
05:58