05:49 | ДОПИНГ

ВАДА – о лекарствах против астмы: "Ведем консультации"

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Глава ВАДА Крейг Риди отметил, что в данный момент обсуждается внесение сальбутамола в список запрещенных веществ. Ранее СМИ сообщили, что для норвежских спортсменов на Игры-2018 в Коре привезут около 60 тысяч единиц лекартсв от астмы, включая сальбутамол. Перед этим на шведском телевидении вышел документальный фильм, обвиняющий норвежцев в систематическом использовании допинга.

- Многие лыжники принимают лекарство против астмы – в частности, сальбутамол. Какая позиция ВАДА по этому поводу?

- Мы как раз накануне говорили с президентом лыжной федерации. Его команда должна принять какое-то решение. Каждый год проводятся детальные консультации по поводу списка запрещенных субстанций. Конкретно по этой субстанции идет дискуссия прямо сейчас. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (9)
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usuns

ТИ разрешает на законных основаниях принимать запрещенные препараты. вы что думаете у норгов нет ТИ? они же все с детства больны астмой)

08:51

spetrov

А то прям неудобняк какой-то получается.

08:21

Valdis_75

С мельдонием то почему-то НИКАКИХ консультаций вы тв.ри не вели.

08:20

ФанФаныч

Норвежская лыжная миля. Новая единица измерения - миля+ сальбутамол

07:55

staerswimmer23

А консультации по лекарствам против гиперактивности и дефицита внимания они не ведут?

07:35

Весёлый©

Консультации они ведут! Сталина на вас нет!

06:57

SpaMan

Толи дело мелдоний

06:55

alekstsm

Вчера было 6 тысяч, сегодня стало 60 тысяч, завтра будет 600 тысяч доз?

06:45

Vizioso

В ряды паралимпийцев перевести несчастных астматиков - и всё. Пусть соревнуются с равными себе.

05:58