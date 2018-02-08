ВАДА – о лекарствах против астмы: "Ведем консультации"

Глава ВАДА Крейг Риди отметил, что в данный момент обсуждается внесение сальбутамола в список запрещенных веществ. Ранее СМИ сообщили, что для норвежских спортсменов на Игры-2018 в Коре привезут около 60 тысяч единиц лекартсв от астмы, включая сальбутамол. Перед этим на шведском телевидении вышел документальный фильм, обвиняющий норвежцев в систематическом использовании допинга.

- Многие лыжники принимают лекарство против астмы – в частности, сальбутамол. Какая позиция ВАДА по этому поводу?

- Мы как раз накануне говорили с президентом лыжной федерации. Его команда должна принять какое-то решение. Каждый год проводятся детальные консультации по поводу списка запрещенных субстанций. Конкретно по этой субстанции идет дискуссия прямо сейчас. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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