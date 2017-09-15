ВАДА: "Несколько федераций собираются продолжить расследование против России"

Официальный представитель Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Мэгги Дюран сообщила, что несмотря на прекращение расследования в отношении 95 россиян, несколько спортивных федераций продолжат рассмотрение дел. Она также добавила, что просьбы к российским властям о предоставлении дополнительных доказательств виновности спортсменов были проигнорированы.

Напомним, что 13 сентября стало известно, что ВАДА прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов в связи с недостаточным количеством доказательств. При этом имена спортсменов не назывались.

– ВАДА внимательно смотрит за работой, которую проводят международные федерации. Сейчас идут расследования в отношении российских спортсменов, упомянутых во втором докладе Макларена, – приводит Life.ru слова Дюран. – На данный момент мы получили 96 решений из федераций. Из них рассмотрение одного будет продолжено. Да, в отношении остальных 95 дел федерации проинформировали ВАДА о недостаточной доказательной базе. ВАДА оценило ответы и посчитало, что не будет спорить с федерациями, так как доказательств действительно недостаточно.

В то же время, как мы поняли, определенное число федераций собирается продолжить собственные расследования. Это будет обсуждаться и на встрече руководителей ВАДА с членами исполнительного комитета 24 сентября.

Доклад Макларена доказал институциональную манипуляцию процессом допинг-контроля в России. В ситуации со многими спортсменами единственное доступное доказательство – то, что смог раскрыть профессор Макларен. К сожалению, многие образцы хранились в московской лаборатории, и это означает, что они не могут быть проанализированы снова. Просьбы к российским властям о предоставлении дополнительных доказательств были проигнорированы.