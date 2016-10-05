ВАДА: "Не все данные Fancy Bears точны"

В ВАДА сообщили, что не все опубликованные данные Fancy Bears являются точными. Хакерская группа Fancy Bears взломала систему ADAMS – систему хранения базы данных. Из опубликованных группой документов следует, что ВАДА долгое время разрешала некоторым спортсменам употреблять запрещенные вещества по терапевтическим исключениям. Были рассекречены данные таких спортсменов, как Серена Уильямс и Рафаэль Надаль.

– ВАДА провело собственное расследование, в ходе которого выяснилось, что не все данные Fancy Bears точно отражают данные системы ADAMS. Мы призываем все стороны собраться вместе и обсудить эти неточности, – говорится в сообщении на официальном сайте ВАДА.

Ранее появилась информация, что структура (ВАДА) может претерпеть серьезные изменения из-за призывов к отстранению сборной России от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Организация подверглась критике со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).