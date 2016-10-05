В ВАДА сообщили, что не все опубликованные данные Fancy Bears являются точными. Хакерская группа Fancy Bears взломала систему ADAMS – систему хранения базы данных. Из опубликованных группой документов следует, что ВАДА долгое время разрешала некоторым спортсменам употреблять запрещенные вещества по терапевтическим исключениям. Были рассекречены данные таких спортсменов, как Серена Уильямс и Рафаэль Надаль.
– ВАДА провело собственное расследование, в ходе которого выяснилось, что не все данные Fancy Bears точно отражают данные системы ADAMS. Мы призываем все стороны собраться вместе и обсудить эти неточности, – говорится в сообщении на официальном сайте ВАДА.
Ранее появилась информация, что структура (ВАДА) может претерпеть серьезные изменения из-за призывов к отстранению сборной России от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Организация подверглась критике со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).
Senot
Конечно, не все. Нет у Серены никакого разрешения!
20:19
spetrov
"обсудим" - тоже ошибся в спешке. Бывает. Пусть это будет моей самой большой проблемой.
20:18
CanagliaVova
"обсудим", пэтэушник
20:14
майор99
ВАДА: "Не все данные Fancy Bears точны"============так это же ваша база данных, вы ее ведете. И там есть неточности? Да ладно, что за детский лепет. Вы просто расписались в своей некомпетентности и в том, что у вас там полный бардак во всей ВАДА
20:14
spetrov
...стремящемся...
20:07
spetrov
andyk82 +1. В кол-ве фактов, стремящимся к бесконечности, нашли одну неточность. Обсудем же ее, господа!
20:06
бронепоезд
Щчень интересно про какие стороны идет речь?ВАДА-МИШКИ?
19:51
andyk82
О, как! Когда публикуют документы-выявляются неточности! Как выступает звиздобол Макларен-все правда, чего тут обсуждать...
19:44