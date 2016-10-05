19:24 | ДОПИНГ

ВАДА: "Не все данные Fancy Bears точны"

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В данный момент происходит самая массовая в истории спорта перепроверка допинг-проб, взятых у представителей одной страны в течение одной Олимпиады.Как России реагировать на новые нападки ВАДА

В ВАДА сообщили, что не все опубликованные данные Fancy Bears являются точными. Хакерская группа Fancy Bears взломала систему ADAMS – систему хранения базы данных. Из опубликованных группой документов следует, что ВАДА долгое время разрешала некоторым спортсменам употреблять запрещенные вещества по терапевтическим исключениям. Были рассекречены данные таких спортсменов, как Серена Уильямс и Рафаэль Надаль.

– ВАДА провело собственное расследование, в ходе которого выяснилось, что не все данные Fancy Bears точно отражают данные системы ADAMS. Мы призываем все стороны собраться вместе и обсудить эти неточности, – говорится в сообщении на официальном сайте ВАДА.

Ранее появилась информация, что структура (ВАДА) может претерпеть серьезные изменения из-за призывов к отстранению сборной России от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Организация подверглась критике со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Senot

Конечно, не все. Нет у Серены никакого разрешения!

20:19

spetrov

"обсудим" - тоже ошибся в спешке. Бывает. Пусть это будет моей самой большой проблемой.

20:18

CanagliaVova

"обсудим", пэтэушник

20:14

майор99

ВАДА: "Не все данные Fancy Bears точны"============так это же ваша база данных, вы ее ведете. И там есть неточности? Да ладно, что за детский лепет. Вы просто расписались в своей некомпетентности и в том, что у вас там полный бардак во всей ВАДА

20:14

spetrov

...стремящемся...

20:07

spetrov

andyk82 +1. В кол-ве фактов, стремящимся к бесконечности, нашли одну неточность. Обсудем же ее, господа!

20:06

бронепоезд

Щчень интересно про какие стороны идет речь?ВАДА-МИШКИ?

19:51

andyk82

О, как! Когда публикуют документы-выявляются неточности! Как выступает звиздобол Макларен-все правда, чего тут обсуждать...

19:44

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