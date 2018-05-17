ВАДА не восстановило в правах РУСАДА

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли сообщил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по-прежему не восстановлено в правах. Заявление он сделал по итогам заседания исполкома ВАДА.

- Никаких изменений. Не было необходимости голосовать по этому вопросу, так как не было предложений, - приводит Inside the Games слова Ниггли.

В ноябре 2015 года ВАДА вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации, работа московской антидопинговой лаборатории была приостановлена. ВАДА выдвинуло РУСАДА несколько критериев для восстановления. В ноябре 2017 года совет учредителей решил, что российская сторона не смогла выполнить их до конца.