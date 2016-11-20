21:39 | ДОПИНГ

ВАДА не рвется к восстановлению членства РУСАДА?

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Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли в неформальной беседе с главой организации британцем Крэйгом Риди отметил, что ВАДА не рвется к восстановлению членства РУСАДА. Ниггли также добавил, что не стал бы делать оптимистических прогнозов на этот счет. 

 
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- Мы не рвемся к тому, чтобы Россия вернулась (в WADA), – цитирует Russia Today Ниггли.

Напомним, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с ноября 2015 года не соответствует кодексу ВАДА. Ранее глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) ОКР Виталий Смирнов сообщил, что Риди намерен сделать все для восстановления членства РУСАДА в ВАДА.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/334254-v-kadr-rt-popala-neformalnaya-beseda-prezidenta

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