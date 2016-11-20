ВАДА не приняло 300 тысяч долларов от России

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отклонило финансовую поддержку со стороны России, информирует insidethegames. Называется сумма в 300 тысяч долларов. Напомним, сегодня проходит собрание учредителей ВАДА. Среди прочего обсуждается расширение полномочий организации и другие вопросы по совершенствованию борьбы с допингом.

Равнее отмечалось, что для выполнения новых обязательств, бюдже ВАДА должен быть увеличен. На данный момент бюджет ВАДА составляет чуть более 29 миллионов долларов.

Добавим, что с 2002 года ВАДА ежегодно получает средства от МОК и органов государственной власти разных стран мира в равном количестве (50 на 50)

- С учетом того, что произошло, это было верным решением, - отметил глава финансовой комиссии организации Франческо Риччи-Битти.





