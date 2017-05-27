ВАДА не предлагало Исинбаевой стать послом чистого спорта в России

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опровергло информацию о том, что двукратной олимпийской чемпионке в прыжках с шестом россиянке Елене Исинбаевой предложили стать послом чистого спорта в России. Отмечается, что организация не вправе назначать спортсменку на эту роль. Ранее появилась информация, что Исинбаева, которая является членом комиссии спортсменов МОК, будет заниматься пропагандой чистого спорта и продвигать антидопинговую политику в России.

– ВАДА не вправе предлагать Исинбаевой подобную позицию, – приводит текст заявления ВАДА Inside the Games. – Такое решение может принимать только Россия. ВАДА ведет большую работу, чтобы помочь России вернуть соответствие кодексу организации как можно скорее. Организация верит, что есть потребность в продвижении антидопинговой политики, а также чистого порта и честных правил в России, особенно внутри спортивных федераций. ВАДА рассматривает возможность приглашения Исинбаевой в штаб-квартиру агентства в Монреале для обсуждения образовательных программ, способствующих этому.