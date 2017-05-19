ВАДА не получит право применять санкции к НОК и федерациям до Игр-2018

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди отметил, что организация не успеет получить право применения санкций к Национальным олимпийским комитетам (НОК) и международным федерациям за нарушения антидопинговых правил до зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. В четверг совет учредителей ВАДА проголосовал за утверждение плана, который может позволить организации применять санкции не только к спортсменам, но и к НОК и международным федерациям.

– Не думаю, что нам удастся получить это право до Олимпиады в Пхенчхане, – цитирует ТАСС Риди. – Это не самый срочный вопрос, так как для нас принципиально сделать единый международный антидопинговый стандарт, который бы включал себя требования по лабораториям и самой процедуре тестирования. Мы хотим, чтобы в будущем все участники спортивного движения подчинялись одним правилам соответствия. Это делается ради повышения антидопингового соответствия во всем мире.

Окончательно это решение будет принято советом учредителей ВАДА. Что касается согласия стран, федераций и национальных олимпийских комитетов, то все эти структуры представлены в совете.

ВАДА: РУСАДА предстоит выполнить четыре пункта для полного восстановления