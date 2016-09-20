ВАДА не подтвердило, что была атакована хакерами из России

Министр спорта Виталий Мутко подчеркнул, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не подтвердило информацию о том, что было атаковано хакерами из России. Ранее сообщалось, что хакерская группа Fancy Bears опубликовала часть документов, из которых следует, что ВАДА систематически разрешало принимать запрещенные вещества некоторым спортсменам.

- Очевидно, что необходимо перестраивать работу самого ВАДА, - сказал Мутко. - Это позиция МОК. И в этом году они будут проводить специальную конференцию по поводу реформирования ВАДА. Президент МОК обратился к членам комитета, чтобы они высказали свои предложения по реформации ВАДА. После взлома базы хакерами последовали обвинения в адрес России, что мы за всем этим стоим. Но мы тоже попросили определенных людей проверить. И попросили ВАДА подтвердить, что хакерские атаки действительно идут со стороны России, однако подтверждения не последовало. (Любовь КОНЯЕВА)