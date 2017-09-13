ВАДА не контактирует с Родченковым и не знает о его местонахождении

Президент ВАДА Крейг Риди заявил, что органиация не знает, где находится бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Он был главным информатором в отчете Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В среду стало известно, что дела 95 спортсменов из 96, фигурирующих в докладе, были закрыты за недостатком доказательств.

- Родченков находится где-то в США. Мы не контактируем с ним и не знаем, кто это делает, - цитирует ТАСС Риди.

95 из 96 россиян оправданы! Федерации не согласны с докладом Макларена